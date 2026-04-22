Деревня целым кварталами уходит под землю

Жители деревни Караулово под Нижним Новгородом считают, что живут буквально на краю пропасти. С 2020 года на их глазах соседские дома днём и ночью трещат, разваливаются на части и уходят под землю. Люди с ужасом ждут своего часа. Нынешней весной, когда паводок в регионе намного выше многолетних значений, оползни начались с новой силой. Происходящее напоминает кадры голливудского фильма-катастрофы… Оборван водопровод, на очереди газовые трубы, в деревне ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Коварные родники?
Караулово с 2025 года входит в состав Нижнего Новгорода и находится всего в 15−20 минутах езды от центра города. В населённом пункте в 100 домах проживает более 300 человек. Земля здесь дорогая — мегаполис рядом.
Кто-то в своё время вкладывал последние деньги, чтобы построить в Караулове дом.
А в 2020 году в деревне впервые рухнули в овраг два нежилых дома, в 2021-м — ещё три, из них два жилых. Эксперты тогда обследовали грунт, на глубине восьми метров выявили обводнение. Одной из возможных причин ЧП называли утечки из старого центрального водопровода. Его трубы заменили через два года. Но грунт продолжал двигаться!
Весной 2026 года ситуацию усугубил обильный паводок. Грунтовые воды поднялись и начали с новой силой размывать почву. Некоторые дома в Караулове сейчас просто парят над пропастью. По ночам люди слышат треск. Обвал медленно подбирается к единственной в деревне асфальтированной дороге.
«С утра в окно выглядываешь: дорога не провалилась — и слава Богу. А завтра встанешь — дороги нет? Каждый день что-то происходит», — рассказал в телепрограмме «Кстати» житель Караулова Александр Богов.
Большинству жителей Караулова идти просто некуда, дома над пропастью — их единственное жильё. Строиться на новом месте нет ни денег, ни сил. Люди рассказывают, что владельцам рухнувших ранее домов жильё предоставили только через полгода, одна женщина до новоселья не дожила…
Жители Караулова предполагают: причиной оползней могут быть родники, которые активно бьют в овраге рядом с деревней. Родниковую воду прежде откачивали в соседнюю деревню Новоликеево, но в 2011 году водозабор там начали производить из Волги. Видимо, лишняя вода активно стала скапливаться в овраге, предполагают люди.
Пять лет назад местные чиновники планировали организовать дренаж родниковых вод через трубу, но так ничего и не сделали. Чиновники сменились, потом весь Кстовский район вошёл в состав Нижнего Новгорода… Сейчас в Караулове вновь объявлен режим чрезвычайной ситуации.
«Шесть лет заседают!».
Чтобы деревня окончательно не упала в пропасть, специалисты с 2020 года ведут мониторинг оползневого процесса. За это время прошли девять заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям района, отчиталась администрация Кстовского района Нижнего Новгорода.
Сейчас специалисты ещё раз оценили техническое состояние оврага, разработали проект противооползневых мероприятий. На отводах недействующих газопроводов рухнувших домов установили заглушки, переложили 200 метров водопровода, чтобы всё же обеспечить местных жителей водой.
Собственникам домов, попавших в оползневую зону в 2025—2026 годах, предложили переехать в маневренный фонд, но они от такого варианта отказались, уточнили в администрации. Видимо, таково качество фонда…
Владельцам пяти жилых домов, попавших в зону ЧС, муниципалитет предложил выкупить их дома. Сейчас этот вопрос прорабатывают.
Нижегородцы в социальных сетях бурно обсуждают ситуацию в деревне Караулово. Одним кажется, что власти бездействуют, другие считают, что сделать ничего нельзя.
«С 2020 года они заседают! Шесть лет смотрят на то, как падают дома!» — негодует пользователь под ником Светлана Е.
«Возможно, где-то за много километров что-то строили, и произошло изменение подводных рек. Вода пришла в Караулово, и начались оползни. Этот процесс уже не остановить. Власти здесь бессильны», — не согласен пользователь под ником Михаил В.
«21 апреля в 23:30 обрушился ещё один из жилых домов!»- уверяет житель деревни Андрей Б.
А что будет завтра?