Портал «Приемное родительство» запущен в Нижегородской области

«За последние 1,5 года мы совместно с министерством социального развития и семейной политики впервые обновили программу обучения в “школах приемного родительства”, добавив шесть новых модулей для подготовки кандидатов. Они затрагивают такие темы, как ресурсные семьи, родственная опека, дети с ОВЗ и инвалидностью, подростки, дети с ВИЧ-статусом, братья и сестры. В 2025 году обучение в “школах приемного родительства” прошли 914 нижегородцев. Лидерами по подготовке кандидатов стали Нижний Новгород, Семенов, Сергач, Арзамас и Дзержинск. Мы надеемся, что в этом году сможем подготовить еще больше кандидатов, и в будущем они обязательно станут замечательными приемными родителями», — рассказала директор АНО Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер.