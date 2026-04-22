Портал «Приемное родительство» запущен в Нижегородской области

В Нижегородской области начал работу портал «Приемное родительство» (https://новаясемья-нн.рф). Он содержит всю необходимую информацию для кандидатов, желающих принять ребенка в свою семью. Как сообщили в министерстве социального развития и семейной политики региона, сервис разработали по инициативе и при методической поддержке АНО «Ресурсный центр “Дети в семье”.
На портале можно ознакомиться с требованиями для кандидатов в приемные родители и получить инструкцию для разных этапов и видов устройства ребенка в семью. Кроме того, здесь размещена интерактивная карта всех 57 «школ приемного родительства», действующих в регионе, и информация о старте ближайших потоков обучения.
По словам министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, портал «Приемное родительство» — это площадка, где собраны все необходимые документы для усыновления или оформления опеки, информация о полагающихся региональных и федеральных выплатах и пособиях при приеме ребенка в семью.
Посетители сайта также могут узнать о трудностях, которые возможны в процессе адаптации ребенка в новой семье, посмотреть реальные видеоистории других семей.
Важно, что портал содержит адреса и телефоны региональных организаций, куда можно обратиться за помощью. Для удобства на новом ресурсе даны ответы на самые популярные вопросы от тех, кто думает принять ребенка из учреждения в семью.
«По данным на начало 2026 года, в Нижегородской области проживают более 7,7 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 93% из них уже воспитывается в приемных семьях. Тем не менее, сегодня в социальных учреждениях около 590 ребят по-прежнему ждут свои новые семьи, из них почти 90% — это подростки и дети, у которых есть братья или сестры», — сообщил Игорь Седых.
На портале «Приемное родительство» опубликованы актуальные анкеты детей, которые хотят обрести семью. Большая часть из них — это подростки, братья и сестры, которых нельзя разлучать, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Раздел ежемесячно актуализируется.
«За последние 1,5 года мы совместно с министерством социального развития и семейной политики впервые обновили программу обучения в “школах приемного родительства”, добавив шесть новых модулей для подготовки кандидатов. Они затрагивают такие темы, как ресурсные семьи, родственная опека, дети с ОВЗ и инвалидностью, подростки, дети с ВИЧ-статусом, братья и сестры. В 2025 году обучение в “школах приемного родительства” прошли 914 нижегородцев. Лидерами по подготовке кандидатов стали Нижний Новгород, Семенов, Сергач, Арзамас и Дзержинск. Мы надеемся, что в этом году сможем подготовить еще больше кандидатов, и в будущем они обязательно станут замечательными приемными родителями», — рассказала директор АНО Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер.
Запуск портала «Приемное родительство» и обновление программы «школ приемного родительства» — лишь часть преобразований, которые происходят в Нижегородской области в рамках реализации концепции «Единой модели помощи детям». Основная задача инициативы — сократить число детей в стационарных учреждениях социальной сферы за пять лет в четыре раза, а также выстроить систему помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации, без разлучения с детьми. Для координации этой работы создана АНО Ресурсный центр «Дети в семье».
Создание портала «Приемное родительство» направлено на профилактику социального сиротства и создание условий для воспитания детей в семье, что соответствует ключевым целям национального проекта «Семья».
Национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.
Возрастное ограничение: 0+.