На китайскую космическую станцию отправят первого иностранного тайконавта

Cоглашение о сотрудничестве в области отбора и подготовки тайконавтов Китай и Пакистан подписали в феврале 2025 года в Исламабаде. Отбор проходил в несколько этапов и завершился в апреле 2026 года. В Китае проект назвали значимым достижением и важным этапом развития международного сотрудничества в космической сфере.