На китайскую космическую станцию отправят первого иностранного тайконавта

В отобранную Китаем для своей пилотируемой космической станции группу иностранных тайконавтов вошли два кандидата из Пакистана, сообщили на официальном сайте Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.
Как рассказали в китайском ведомстве, Мухаммад Зишан Али и Хуррам Дауд пройдут в Китае подготовку в качестве резервных тайконавтов. После завершения обучения один из них примет участие в полете в качестве специалиста по нагрузке, став первым иностранным тайконавтом на китайской космической станции.
Cоглашение о сотрудничестве в области отбора и подготовки тайконавтов Китай и Пакистан подписали в феврале 2025 года в Исламабаде. Отбор проходил в несколько этапов и завершился в апреле 2026 года. В Китае проект назвали значимым достижением и важным этапом развития международного сотрудничества в космической сфере.
Ранее Китай в рамках сотрудничества выводил в космос пакистанские спутники. В частности, 2 февраля 2026 года ракета-носитель «Цзелун-3» вывела спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на заданную орбиту.
В ближайшие годы Китай также планирует запустить зонд «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем. Зонд будет проводить точные измерения солнечной активности и создавать полную трехмерную модель солнечных вспышек.
