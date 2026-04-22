Как использование ИИ снижает вовлеченность и память

Активное использование ИИ снижает когнитивную вовлеченность и ухудшает запоминание: что происходит с мышлением и как меняется роль человека — в программе «Технологии и тренды».

В эфире радио РБК нейрофизиолог Елена Белова отметила, что делегирование задач чат-ботам снижает нагрузку на мозг, но при избыточном использовании приводит к эффекту «когнитивного долга»: информация не закрепляется в памяти, а вовлеченность падает. При этом поиск через классические инструменты сохраняет когнитивную активность, поскольку требует самостоятельного анализа и отбора данных.

Освобождение когнитивного ресурса меняет не только мышление, но и поведение: при отсутствии нагрузки возрастает риск зависимости от технологий и снижается удовлетворенность от результата. Как меняется структура внимания, какие навыки утрачиваются, как правильно использовать ИИ без потери когнитивных функций и к чему может привести дальнейшее развитие технологий в контексте занятости и роли человека.