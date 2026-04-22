В Липецкой области сорвался контракт на благоустройство «Ворот в Раненбург»

Летом 2024 года Чаплыгин одержал победу в конкурсе Министерства строительства РФ, представив проект благоустройства Московской улицы и одноименного переулка. Ключевым элементом концепции является сооружение арки «Ворота в Раненбург», отсылающей к историческому наименованию города. На реализацию инициативы из федерального бюджета предполагалось выделить 70,8 млн рублей. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа работ было определено местное ООО «ПСК “Реновация”». Заключенный с ним контракт на сумму 107,8 млн рублей был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 29 августа из-за систематического несоблюдения условий выполнения работ. В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за дачу взятки районному прокурору. Цель подкупа заключалась в том, чтобы должностное лицо закрывало глаза на допущенные обществом отступления от закона при исполнении соглашения. В отношении генерального директора Алексея Протасова возбуждены уголовные дела по факту приготовления к передаче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). В сентябре комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района объявил новый аукцион на обустройство улицы Московской с начальной ценой 86,5 млн рублей. По итогам торгов контракт заключен с рязанским ООО «Манго» Татьяны Трушиной.