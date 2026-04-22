В Нефтекамске Республики Башкортостан стартовала весенняя уборка

Жители Нефтекамска в Башкирии приступили к масштабной весенней уборке города в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
С наступлением теплой погоды начались работы по наведению порядка после зимы. Горожане активно очищают улицы от накопившегося мусора и остатков песко-соляной смеси, которая использовалась для обработки дорог. Особое внимание уделяется центральным улицам и территориям возле социальных объектов.
«Призываем жителей бережно относиться к городской среде и не выбрасывать мусор в неположенных местах. Давайте вместе поддерживать чистоту и порядок!» — отметили в администрации Нефтекамска.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.