Дороги к храмам Челябинской области станут ровными

Так, на дороге Челябинск — Тимирязевский, которая ведет к церкви Михаила Архангела, идут подготовительные работы для будущего ремонта основания. Капитальный ремонт запланирован также на трассе Пласт — Демарино — Старый Кумляк. Эта дорога ведет к храму Александра Невского в селе Демарино, его построили в конце XIX века в честь святого благоверного князя. Работы стартуют в мае. Подрядчики уложат нижний и верхний слои покрытия, смонтируют около 20 водопропускных труб, оборудуют остановочные площадки и восемь автопавильонов, установят барьерные ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.