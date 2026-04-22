На Зеленском съезде в Нижнем Новгороде горожане вновь наблюдают необычную картину: одна сторона склона по-прежнему покрыта снегом, тогда как на противоположной уже зеленеет трава. Из-за этого создаётся впечатление, будто зима и весна встретились здесь и провели чёткую границу.
Такое явление можно наблюдать круглый год. Из-за особенностей рельефа и расположения склонов солнечный свет распределяется неравномерно: одна сторона дольше остаётся в тени и сохраняет снежный покров, в то время как другая быстрее прогревается. Этот контраст запечатлел наш фотокорреспондент Максим Герасимов.
В некоторых местах на склоне заметны следы сползания грунта. В целях безопасности там установлены ограничители.
