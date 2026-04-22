На Дону установят 275 камер видеонаблюдения в этом году. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Бодряков.
На текущий момент региональная платформа видеонаблюдения АПК «Безопасный город» включает 6 225 камер. Из них 710 единиц оснащены современными аналитическими алгоритмами, которые позволяют: распознавать лица; идентифицировать номера автомобилей; обнаруживать оставленные бесхозные предметы.
В первом квартале текущего года уже выполнено частичное развёртывание системы: установлено 93 камеры в Ростове‑на‑Дону, Шахтах, а также в Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском и Мартыновском районах.