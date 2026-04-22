Аналог китайского приложения для слежки за пенсионерами создан в Беларуси — вот зачем

В Беларуси появилось приложение для слежки за состоянием пожилых людей, пишет officelife.media.
Речь идет о проекте «Я_ОК», разработанном компанией «АМИС-АйТи». Данное социальное мобильное приложение позиционируется в качестве альтернативу китайскому приложению Sileme.
Программа работает предельно просто и пользователю нужно всего-навсего два раза в день нажать в интерфейсе одну кнопку, чтобы подтвердить, что с ним все в порядке. Но, если эта отметка не появится в установленное время, то система автоматически передаст тревожный сигнал доверенному контакту — родственнику, близкому другу или социальному работнику.
Белорусское приложение ориентировано на спокойную и мягкую поддержку одиноких пожилых людей. Сервис работает даже при слабом интернете и на довольно старых устройствах на базе Android. И даже если полностью пропадет интернет, то сервис будет отправлять обычные СМС, пока они не будут доставлены адресату. В текущем базовом функционале приложение является полностью бесплатным.