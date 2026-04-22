Лукашенко потребовал ужесточить подготовку водителей в автошколах

Одним из видов деятельности ДОСААФ является подготовка водителей различных категорий — около 45 тыс. человек в год, что приносит хороший доход. Президент заметил, что и сам в свое время обучался именно в автошколе ДОСААФ. «Чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле, — сказал Лукашенко. — Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич. Они будут мне благодарны, потому что жить же будут».