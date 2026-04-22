Лукашенко потребовал ужесточить подготовку водителей в автошколах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ужесточить подготовку водителей в белорусских автошколах, передает БелТА. Такое поручение глава государства дал во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки.
Президент обратил внимание, что качество обучения будущих водителей — это вопрос безопасности на дорогах. «Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле», — заявил Лукашенко.
При этом глава государства подчеркнул, что возможность пройти обучение в автошколе должна быть у всех желающих — и мужчин, и женщин. Однако, по его словам, чтобы стать водителем, нужно обладать не только специальными навыками, но и природными данными: внимательностью и собранностью. Меры необходимо принимать не для того, чтобы отсеять побольше людей, а с акцентом на качество подготовки и проверку навыков вождения.
Председатель ЦС ДОСААФ Андрей Некрашевич доложил, что организация уже реализует совместный проект с ГАИ и Минтрансом. Создана комиссия для выработки мер по повышению безопасности на дорогах. «Наша роль и участие заключаются в том, чтобы повысить качество обучения. Мы не ждем указаний сверху», — сказал он. Лукашенко констатировал: «У вас все для этого есть».
Одним из видов деятельности ДОСААФ является подготовка водителей различных категорий — около 45 тыс. человек в год, что приносит хороший доход. Президент заметил, что и сам в свое время обучался именно в автошколе ДОСААФ. «Чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле, — сказал Лукашенко. — Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич. Они будут мне благодарны, потому что жить же будут».
