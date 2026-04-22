В Перми на базе библиотеки Горького откроют центр реставрации редких книг

Специализированный центр по реставрации редких книг разместится на базе краевой библиотеки имени А. М. Горького в Перми, сообщили на сайте Российской государственной библиотеки.
Учреждение стало победителем конкурса Министерства культуры России на создание региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. Потребность в подобном центре в регионе обусловлена большим объёмом документов, которые хранятся в местных музеях, а также в государственных и муниципальных архивах.
Ситуация с сохранностью редких изданий актуальна для всей страны: по данным всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов, четверть редких документов в центральных библиотеках регионов срочно нуждается в реставрации. Чтобы сберечь издания, имеющие культурную и историческую ценность на уровне отдельных регионов и всей России, запускается сеть региональных центров консервации и реставрации.
Новый пермский центр оснастят современным оборудованием для консервационных и реставрационных работ. А персонал пройдёт профильное обучение — курсы по сохранности библиотечных фондов будут организованы в Российской государственной библиотеке.
Помимо пермской библиотеки имени А. М. Горького победителями также стали омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина и псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.