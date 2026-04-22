В Белгородской области гражданина РФ обвинили в госизмене в пользу Украины

По версии следствия, обвиняемый с помощью мессенджера Telegram был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ. Он за деньги мог передавать сведения об объектах критической транспортной инфраструктуры и даже якобы установил камеру у автодорожного моста над железнодорожными путями, предоставив сотруднику украинской спецслужбы удаленный доступ к ней. Также, как считает следствие, по заданию куратора гражданин РФ собирал информацию о территории, расположенной рядом с домом сотрудника государственного оборонного предприятия.