ВТБ призвал к упрощению приема платежей в разных торговых точках

Доля альтернативных платежей достигла 50% от всех безналичных операций.

Источник: Нижегородская правда

ВТБ настаивает на необходимости упрощения процесса приема платежей в российских торговых точках. Первый зампред банка Ольга Скоробогатова в интервью РБК заявила, что все торгово-сервисные предприятия обязаны поддерживать любые платежные технологии, а Национальная система платежных карт (НСПК) должна решить вопрос интероперабельности уже в этом году.

Согласно данным ВТБ, доля альтернативных платежей в России достигла 50% от всех безналичных операций. Половина из них проходит по традиционным картам, вторая половина — через биометрию, QR-коды и другие инновационные способы. Однако, как отметила Скоробогатова, потребители сталкиваются с проблемами, когда торговые точки принимают только одну технологию, например, «Волна», но не поддерживают «Вжух», и наоборот.

«НСПК как равноудаленный игрок должна в этом году выйти на решение по интероперабельности, чтобы любая платежная технология принималась в любой торговой точке. Это технически выполнимо и не требует больших затрат», — подчеркнула она.

Кроме того, ВТБ планирует внедрить оплату по Bluetooth с использованием технологии «Волна» на своих эквайринговых точках уже во втором-третьем квартале. «Мы действуем “глазами клиента и ради клиента”, и будем настаивать на том, чтобы “Волна” использовалась всеми банками и клиентами во всех торговых и сервисных предприятиях», — резюмировала Скоробогатова.