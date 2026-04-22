Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закончился газ? В Урюпинске 22 апреля вынужденно отключили горячую воду

Сегодня, 22 апреля, в городе Урюпинске Волгоградской области временно приостановлена подача горячей воды потребителям. Такую информацию до жителей довела городская администрация, пояснив, что это связано не с аварией, а ограничениями со стороны ресурсоснабжающей организации.

— В связи с ограничением ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» поставки газа в часть котельных МУП «Тепловое хозяйство», временно прекращена подача горячей воды потребителям, — говорится в официальном сообщении администрации Урюпинска.

На это сообщение от жителей посыпались вопросы о сроках отключения ГВС и причинах ограничений, на что городские власти пояснили, что МУП «Тепловое хозяйство» выбрана месячная норма поставки газа.

К решению этого вопроса подключились представители надзорных органов. Сроки возобновления подачи ГВС не указываются.

— В настоящий момент принимаются меры прокурорского реагирования, — пояснила администрация в своем ответе.

Получить оперативный комментарий в ресурсоснабжающей организации не удалось.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в Урюпинске завершился отопительный сезон. Городские котельные были переведены на работу в части подачи горячего водоснабжения.

Фото из архива V102.RU.

Скриншот: администрация Урюпинска / vk.com.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!