Режим повышенной готовности ввели из-за недостроя на бывшем участке «Нитела»

Мэрия Нижнего Новгорода постановлением от 22 апреля ввела режим повышенной готовности из-за аварийного состояния недостроя на бывшем участке завода «Нител» по проспекту Гагарина, 45Б в Приокском районе. На этой территории завод начинал строить цех гальванопокрытий, но строительство остановили, и более 20 лет назад бывшие акционеры вывели площадку из заводской собственности.

Источник: Коммерсантъ

Мэрия Нижнего Новгорода постановлением от 22 апреля ввела режим повышенной готовности из-за аварийного состояния недостроя на бывшем участке завода «Нител» по проспекту Гагарина, 45Б в Приокском районе. На этой территории завод начинал строить цех гальванопокрытий, но строительство остановили, и более 20 лет назад бывшие акционеры вывели площадку из заводской собственности.

Согласно постановлению, областному минимущества требуется ежемесячно направлять в ЕДДС информацию об устранении аварийной ситуации.