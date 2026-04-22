Более восьми тысяч нижегородцев посетили мероприятия в рамках «Библионочи» в муниципальных библиотеках Нижнего Новгорода

Более восьми тысяч нижегородцев, почти половина из которых — дети, посетили 565 мероприятий «Библионочи» (6+). Об этом рассказали в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
По словам специалистов, с каждым годом «Библионочь» пользуется у нижегородцев все большей популярностью во многом благодаря открытию новых современных площадок.
«В этот вечер библиотеки уже традиционно стали не только царством книг, но и картинными галереями, кинотеатрами, концертными залами, ярмарочными и игровыми площадками. Девиз “Библионочи” этого года: “Единство народов — сила России!” и в каждой библиотеке, принявшей участие в акции, прошли мероприятия, посвященные именно этой важной теме. Можно было примерить костюмы разных народов, попробовать блюда национальной кухни, принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и многое другое», — отметили в департаменте.
Многие семьи, как и в прошлые годы, составили маршрут так, чтобы успеть посетить сразу несколько площадок.
«Каждый год вместе с детьми прихожу на “Библионочь”. Причем, стараемся успеть в несколько библиотек, чтобы захватить самое интересное. В этом году успели сделать оберег, поучаствовать в квизе, побывать на концерте и еще осталось время, чтобы послушать фолк-страшилки при свечах», — поделилась впечатлениями мама двоих детей Ангелина Волкова.