Названы три перспективные профессии в Красноярском крае на пятилетку вперёд

Краевая служба занятости опросила работодателей и выяснила, какие новые профессии станут самыми нужными к 2031 году.
Первое место заняли специалисты по работе с системами искусственного интеллекта. На втором — операторы беспилотников, которых ждут в сельском и лесном хозяйстве, а также в транспортной сфере. Третья строчка — кибербезопасность.
Получить эти специальности бесплатно можно уже сегодня по национальному проекту «Кадры». Курсы включают обучение нейросетям, машинному обучению, управлению дронами и защите информации. Записаться можно на портале «Работа России», заявку одобрят после профориентации в центре занятости.
При этом в крае по-прежнему много вакансий для рабочих и инженеров. В 2026 году работодатели заявили 45 тысяч мест, большинство из них — в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве.