Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отпросилась в туалет: власти прокомментировали гибель восьмиклассницы, выпавшей из окна в гимназии Калининграда

Медики боролись за жизнь 14-летней девочки, но спасти её не удалось.

Источник: Клопс.ru

Восьмиклассница, выпавшая из окна калининградской гимназии, незадолго до гибели отпросилась с урока в туалет. Об этом «Клопс» рассказали в министерстве образования области в среду, 22 апреля.

«К сожалению, ученицу не удалось спасти. Медики сделали всё возможное, но девочка была в крайне тяжёлом состоянии. Министерство образования приносит свои соболезнования семье», — отметили в ведомстве.

Сейчас в учебном заведении и с родителями работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства трагедии. Администрации гимназии поручили провести внутреннюю проверку. Семье пообещали оказать необходимую помощь, а со школьниками будет работать психолог.

Днём 22 апреля 14-летняя калининградка выпала из окна четвёртого этажа гимназии. Более получаса девочку в тяжёлом состоянии реанимировали на месте ЧП, а после на скорой увезли в Детскую областную больницу. Спасти подростка не удалось.

