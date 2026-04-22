В Калининграде ищут скейтеров для съемок в кино

В Калининграде внимают фильм «Выход через янтарную лавку». В кадре хотят видеть «смелых райдеров, готовых показать трюки». О поиске скейтеров сообщает Фестивальная дирекция.
Съемки намечены на 30 апреля с 16:00 до 19:00 и 2 мая с 15:00 до 19:00. Киногруппа работать будет на скейт-площадке под Вторым эстакадным мостом в Калининграде.
«Выход через янтарную лавку» — это документальный фильм об уличном искусстве Калининграда. В центре проекта история стрит-арт художника Лиса, чьи работы известны в регионе и за его пределами.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.