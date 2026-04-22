Нижегородцам пришли миллионные платежки за аренду земли

В этом году в Нижнем Новгороде аренда земли под гаражами подорожала в 30, а порой и в 40 раз. Раньше гаражно-строительные кооперативы платили за аренду десятки тысяч рублей в год, но сейчас им стали приходить миллионные счета, сообщает информационный партнер «РГ» Pravda.nn.
Нижегородские кооперативы арендуют землю под гаражи у города. Плата всегда была посильной для большинства членов, однако в этом году люди неожиданно стали получать суммы в десятки раз больше привычных.
Так, один из гаражных кооперативов на улице Бринского обычно платил в год порядка 170 тысяч рублей. Сейчас же сумма, согласно платежкам, составила четыре миллиона 485 тысяч рублей. В Верхних Печерах арендаторам вместо 100 тысяч придется заплатить три миллиона 400 тысяч рублей.
Эти суммы впоследствии делятся между членами кооперативов, то есть оплачиваются обычными гражданами, у которых есть гараж. В кооперативе «Олень-1» в Советском районе подсчитали, что раньше взносы с одного человека составляли 3000 рублей, 600 из которых приходилось за аренду земли. Теперь взнос обойдется не менее чем в 25 тысяч рублей.
Многие признаются, что таких сумм на содержание гаража у них элементарно нет, тем более что большинство арендаторов — люди пенсионного возраста.
После обращения в различные ведомства выяснилось, что с 1 января текущего года в Нижнем Новгороде действуют новые правила. Теперь аренда муниципальных земель рассчитывается по новой областной методике, согласно кадастровой стоимости земли. Экспертная организация, занимающаяся актуализацией коэффициентов, опиралась на доходность земельного участка с учетом категории земель и вида разрешенного использования.
Единственный выход для членов кооперативов — оформление земельных участков и гаражей в собственность. Сейчас это можно сделать в облегченном порядке, однако и в этом случае порой возникают сложности.
Многие задумываются о том, чтобы отказаться от владения гаражом. Но платить по нынешним счетам арендаторам все равно придется. Автолюбители намерены обратиться в суд за защитой своих прав или добиться отсрочки платежей.