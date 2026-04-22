Пул волонтеров для помощи при ЧС хотят сформировать в Нижегородской области

Нижегородцев приглашают вступить в постоянный пул волонтеров для помощи населению в случае ЧС. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В области планируют сформировать постоянный пул добровольцев для помощи при чрезвычайных ситуациях. Волонтеры будут информировать жителей, участвовать в мониторинге обстановки и помогать оперативным службам.
Заявку можно зарегистрировать по ссылке. Вопрос также обсудили на совещании в Главном управлении МЧС по Нижегородской области.
«В июне этого года в нашем регионе состоится международный слет волонтеров-поисковиков. Колоссальный опыт, полученный на этих сборах, поможет отточить практику оказания помощи в различных чрезвычайных ситуациях», — пояснил начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС Аким Куприяшкин.
Напомним, нижегородские волонтеры отправили 20 тонн гуманитарного груза в Дагестан.