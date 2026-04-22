Пермские ученые научили нейросеть распознавать болезни растений по фото

Система на основе искусственного интеллекта, которую разработали ученые двух пермских вузов, позволит сельхозпредприятиям снизить потери и получить хороший урожай. По снимкам листьев и ствола она выявляет болезни растений, после чего предлагает варианты их лечения.
В ходе создания программы для садоводов ученые исследовали миндаль: по их мнению, это одна из самых перспективных культур для российского фермерства. Сегодня 90 процентов орехов на российском рынке импортные, поэтому цены на них высокие. Миндаль цветет раньше других плодовых деревьев и, следовательно, чаще попадает под весенние заморозки. Ослабленные холодом деревья теряют иммунитет и легко поражаются инфекциями. Если весна влажная, агрессивно развиваются грибковые заболевания, и без своевременной диагностики под угрозой оказывается каждое пятое дерево.
«Для работы фермеру достаточно сфотографировать подозрительный лист с помощью созданного нами мобильного приложения, — рассказал доктор технических наук Сергей Костарев. — С помощью нейросети программа анализирует снимок, оценивает текстуру листа, его цвет, форму, наличие пятен и на основе этих данных определяет заболевание. Диагноз установлен — система выдает рекомендации по лечению».
Чтобы научить программу распознавать болезни, ученые собрали базу изображений для каждого заболевания — грибкового, вирусного или бактериального. В общей сложности они использовали не менее 50 образцов, снятых в полевых условиях. Точность диагностики достигла 70−90 процентов, а это примерно на уровне опытного агронома.
Все данные о состоянии растений, диагнозах и проведенных обработках сохраняются в «Календаре садовода». Это цифровой дневник, где пользователь видит историю каждого дерева, может прикреплять фотографии и заметки, а программа сама напоминает, когда пора поливать, обрабатывать или осматривать растения.
В ближайших планах исследователей — дообучить нейросеть на большем количестве образцов и масштабировать технологию на другие культуры.
В рамках той же разработки ученые создают мобильного робота для ухода за садом. Он сможет проводить полив или опрыскивание делянок по команде с приложения, а также отпугивать диких животных, например зайцев, которые повреждают кору молодых деревьев.