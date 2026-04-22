Пермские ученые научили нейросеть распознавать болезни растений по фото

В ходе создания программы для садоводов ученые исследовали миндаль: по их мнению, это одна из самых перспективных культур для российского фермерства. Сегодня 90 процентов орехов на российском рынке импортные, поэтому цены на них высокие. Миндаль цветет раньше других плодовых деревьев и, следовательно, чаще попадает под весенние заморозки. Ослабленные холодом деревья теряют иммунитет и легко поражаются инфекциями. Если весна влажная, агрессивно развиваются грибковые заболевания, и без своевременной диагностики под угрозой оказывается каждое пятое дерево.