Эксперты описали плюсы и минусы ИИ-юриста

Искусственный интеллект (ИИ) ускоряет работу над объемными делами, но не застрахован от ошибок и неточностей, технологию можно использовать как помощника для юристов, но не как их полную замену, рассказали опрошенные Радио РБК эксперты.
ИИ не способен ответить на юридические вопросы без предварительного обучения конкретной правовой норме, заявила юрист по вопросам цифровых прав Екатерина Абашина. По ее словам, технология «галлюцинирует» и юристам необходимо перепроверять результаты ее работы. «Это, конечно, как за помощником младшим приглядывать», — поделилась она своим опытом использования ИИ.
Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе сообщил, что пользуется ИИ при анализе больших баз данных. Одно из несовершенств технологии заключается в том, что она может выдавать «желаемое за действительное», рассказал Трапаидзе. При этом искусственный интеллект существенно ускорил его работу: «То, на что раньше у моих коллег и у меня ушла бы минимум неделя коллективной работы, ушло двое суток просто на анализ и устранение возможных ошибок».
Скептически отозвался об использовании ИИ юристами председатель московской коллегии адвокатов «Габдулин и партнеры» и бывший старший следователь Следственного комитета России Рустам Габдулин. ИИ полезен в работе следователей-криминалистов, которые с его помощью «действительно очень эффективно» могут исследовать вещественные доказательства с помощью современных технологий. Работа же с документами требует человеческой оценки, считает он. «ИИ не способен в настоящее время обоснованные и объективные документы воспроизводить», — подчеркнул Габдулин.
Накануне юридическая фирма Sullivan & Cromwell извинилась за подачу в федеральный суд США документа, содержащего ошибки, которые сгенерировали при помощи ИИ. В документе были указаны несуществующие ссылки на судебные дела и юридические источники. Какую программу ИИ использовали для составления документа, не сообщалось.
