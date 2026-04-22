Москвичей предупредили о непогоде

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Дождь и мокрый снег, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в среду и четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и в течение дня 23 апреля в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.