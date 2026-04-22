Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Позднякова: в Москве в выходные ожидаются небольшие осадки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Дождливая погода ожидается в выходные в Москве, температура воздуха будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«На выходные дни погода все-таки несколько улучшится, потому что у нас будет образовываться западно-восточный перенос, погода облачная с прояснениями. В течение и субботы, и воскресенья, и в ночные часы местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь от небольшого до умеренного», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что погода будет довольно сырая, но фон температуры немного повысится. Ночная температура будет в пределах плюс двух — плюс трех градусов. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет в пределах плюс пяти — плюс семи градусов.

«Ветер у нас ослабеет, поэтому уже вот такого порывистого ветра, как в четверг и в пятницу, не будет. Поэтому мы будем ощущать, что на улице стало, конечно, теплее. Хотя температура воздуха в выходные дни будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов. И по характеру погода будет по температурному режиму больше соответствовать первой пятидневке апреля месяца», — добавила синоптик.