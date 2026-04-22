Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привет от циклонического вихря: теплая погода не вернется в Волгоград вплоть до майских праздников

Которую неделю подряд Волгоград отчаянно ждет возвращения тепла. Однако хороших новостей из «небесной канцелярии», увы, пока нет. И последние дни апреля, и даже долгожданные майские праздники город проведет под серым дождливым небом.

Причиной задержавшейся в регионе хмари на пару с отнюдь не апрельскими температурами синоптики называют малоподвижный циклонический вихрь, распространившийся над всей европейской частью страны.

— В Волгоградской области мы до конца апреля ожидаем волны холодного воздуха с незначительными потеплениями, — рассказывает врио начальника отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Михаил Гордеев. — Ночью температура воздуха будет опускаться в среднем от +1 до +6. В отдельные дни нас ожидают заморозки до 2−3 градусов ниже нуля.

Мечтать о майских пикниках и дачных маевках волгоградцам придется при дневной температуре не выше 13 градусов. Лишь в отдельные дни погода, не спешащая возвращать апрельское тепло, сделает незначительные исключения и согреет мерзнущий город до +16. Впрочем, будут и серьезные откаты — накануне мини-каникул жители Волгоградской области будут мерзнуть при +6 … +8 градусах.

— Мы также ожидаем довольно частые осадки. Причем, 24 и 25 апреля в северных районах Волгоградской области пройдет не дождь, а мокрый снег с усилением ветра до 15−20 м/с, — утверждает Михаил Гордеев. — Увы, но радовать нас теплой весной погода, судя по предварительным прогнозам, не собирается и в первых числах мая.

О том, что нынешний апрель рискует попасть в историю, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали накануне.

— Окончательные выводы по погоде апреля-2026 делать рано. Средняя температура по итогам прошедших 20 дней составила +10 — теплее нормы ХХ века, но чуть прохладнее нормы XXI века (не будем забывать, что впереди еще треть месяца). Пока погода выглядит очень «средней», близкой к многолетним показателям. В целом, для апреля в нашем регионе очень характерны подобные перемены. Месяц часто начинается с повышения температуры, сухой и солнечной погоды. А дальше нередко происходит возврат холодов, иногда очень резкий, — рассказывает волгоградский географ Денис Солодовников. — И, как это обычно бывает, понижение температуры чаще всего совпадает с окончанием отопительного сезона (15 апреля). Для этого периода есть даже казахский народный термин — «бескунак» («пять друзей» или «пять братьев»). Он связан с легендой о пяти всадниках, отправившихся в середине апреля по солнечной теплой степи навестить родственников в отдаленном кочевье и погибших во внезапно налетевшей снежной метели. То есть резкое похолодание возможно с 5 по 18 апреля.

Фото из архива V102.ru.