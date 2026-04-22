Специалисты рассказали воронежцам, как обработать участок от клещей

Обработку проводят в сухую, безветренную погоду, лучше всего — в безветренный день или рано утром/вечером, чтобы минимизировать риск распространения химикатов. Работу рекомендуется выполнять в защитной одежде с длинными рукавами, перчатках, маске и защитных очках, чтобы избежать попадания химикатов на кожу, слизистые и дыхательные пути. Особенное внимание уделяют обработке травяных участков, кустов, деревьев, изгородей и земли вокруг жилых зданий, детских площадок и мест отдыха. Не рекомендуется обрабатывать участки, где находятся пищевые растения или где есть дети, без соблюдения всех мер безопасности. После окончания обработки рекомендуется избегать контакта с обработанными поверхностями в течение нескольких часов — обычно 24 часа — чтобы химические вещества полностью впитались и снизилась вероятность их попадания на кожу или в дыхательные пути. Также важно помнить, что химикаты не наносятся на поверхности воды, на съедобных растениях и вблизи жилых зданий.