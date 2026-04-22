Специалисты рассказали воронежцам, как обработать участок от клещей

В этом году из-за снежной зимы и ранней весны клещи проявляют особенную активность, говорят специалисты. Одним из эффективных средств защиты от кровососов является обработка открытых участков, где находятся люди и домашние животные. Эксперты Роспотребнадзора рассказали воронежцам, как это правильно сделать.
Перед началом обработки необходимо тщательно подготовить участок: убрать все сухие листья, ветки, мусор, которые могут служить укрытиями для клещей и их личинок. Хороший результат дает скашивание травы до короткой длины. Также рекомендуется устранить скопления сухой листвы, мусора и других укрытий для паразитов.
Лучшее время для проведения обработки — ранняя весна (март-апрель) и осень (сентябрь-октябрь), а также начало лета (июнь-июль), до того, как клещи начнут активную фазу размножения и поиска хозяев. В эти периоды активность паразитов достигает максимума, и обработка будет наиболее эффективна для их уничтожения.
Для обработки используют специальные инсектицидные препараты, предназначенные для борьбы с клещами — это могут быть аэрозоли, концентраты для разбавления, гели или пасты. Наиболее распространённые и проверенные средства — препараты на основе перметрина, фосфорорганических соединений или современных инсектицидных формул, разработанных специально для обработки садовых участков и территорий вокруг жилых домов. Перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию: дозировкой, продолжительностью воздействия, мерами предосторожности. Важно соблюдать все рекомендации, чтобы обеспечить безопасность людей, домашних животных и окружающей среды.
Обработку проводят в сухую, безветренную погоду, лучше всего — в безветренный день или рано утром/вечером, чтобы минимизировать риск распространения химикатов. Работу рекомендуется выполнять в защитной одежде с длинными рукавами, перчатках, маске и защитных очках, чтобы избежать попадания химикатов на кожу, слизистые и дыхательные пути. Особенное внимание уделяют обработке травяных участков, кустов, деревьев, изгородей и земли вокруг жилых зданий, детских площадок и мест отдыха. Не рекомендуется обрабатывать участки, где находятся пищевые растения или где есть дети, без соблюдения всех мер безопасности. После окончания обработки рекомендуется избегать контакта с обработанными поверхностями в течение нескольких часов — обычно 24 часа — чтобы химические вещества полностью впитались и снизилась вероятность их попадания на кожу или в дыхательные пути. Также важно помнить, что химикаты не наносятся на поверхности воды, на съедобных растениях и вблизи жилых зданий.