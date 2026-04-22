В Перми мать и дочь осудили за поджог офиса «Единой России»

ПЕРМЬ, 22 апр — РИА Новости. Двум женщинам по делу о поджоге офиса «Единой России» в Перми назначили по полтора года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде.
Суд в Перми рассмотрел дело о поджоге местного офиса «Единой России», расположенного в пристрое к девятиэтажному жилому дому на улице Плеханова. Инцидент произошел в октябре 2024 года. Материалы поступили в суд в феврале. На скамье подсудимых оказались мать и дочь из посёлка Гайны. Они заявляли, что действовали под влиянием аферистов.
«Вынесен приговор по делу об умышленном поджоге помещения (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком два года», — сказали в суде.
Собеседник отметил, что обеим женщинам вынесено одинаковое наказание. Они могут подать жалобу на приговор в течение 15 дней.