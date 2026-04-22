Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми мать и дочь осудили за поджог офиса «Единой России»

Мать и дочь за поджог офиса «Единой России» в Перми получили по 1,5 года условно.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 22 апр — РИА Новости. Двум женщинам по делу о поджоге офиса «Единой России» в Перми назначили по полтора года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде.

Суд в Перми рассмотрел дело о поджоге местного офиса «Единой России», расположенного в пристрое к девятиэтажному жилому дому на улице Плеханова. Инцидент произошел в октябре 2024 года. Материалы поступили в суд в феврале. На скамье подсудимых оказались мать и дочь из посёлка Гайны. Они заявляли, что действовали под влиянием аферистов.

«Вынесен приговор по делу об умышленном поджоге помещения (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком два года», — сказали в суде.

Собеседник отметил, что обеим женщинам вынесено одинаковое наказание. Они могут подать жалобу на приговор в течение 15 дней.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше