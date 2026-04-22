В Москве волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки у здания медиагруппы «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной, передает корреспондент РИА Новости.
Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей — не только в России, но и за рубежом — она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом.
Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы «Россия сегодня». Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
В этом году акция приурочена к 81-летию Великой Победы и 85-летию со дня основания Советского информационного бюро — родоначальника медиагруппы «Россия сегодня».
Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша Победа. День за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».
Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. С 2022 года федеральным законом Российской Федерации установлен официальный статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
Акция «Георгиевская ленточка» — антивоенная инициатива. И, тем не менее, эта ленточка — один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО.