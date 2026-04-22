В Москве волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки

Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша Победа. День за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».