НЦЗПД заявил об утечке данных 241 тысячи клиентов автолизинговой компании

В Беларуси данные 241 тысячи клиентов автолизинговой компании утекли в сеть.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр защиты персональных данных сообщил о том, что персональные данные более 241 тысячи клиентов автолизинговой компании утекли в сеть.

Так, в открытый доступ попали данные клиентов компании «Дженерал лизинг», которая оказывает услуги по оформлению лизинга новых и б/у автомобилей для физических лиц. Причиной утечки персональных данных стал несанкционированный доступ к информационной системе.

При этом оператор уже уведомил лиц, которых затронул данный инцидент.

— Клиентам рекомендуется быть осторожными и внимательными в случае поступления звонков и сообщений с незнакомых номеров, — прокомментировали в центре.

