НЦЗПД заявил об утечке данных 241 тысячи клиентов автолизинговой компании

Национальный центр защиты персональных данных сообщил о том, что персональные данные более 241 тысячи клиентов автолизинговой компании утекли в сеть.
Так, в открытый доступ попали данные клиентов компании «Дженерал лизинг», которая оказывает услуги по оформлению лизинга новых и б/у автомобилей для физических лиц. Причиной утечки персональных данных стал несанкционированный доступ к информационной системе.
При этом оператор уже уведомил лиц, которых затронул данный инцидент.
— Клиентам рекомендуется быть осторожными и внимательными в случае поступления звонков и сообщений с незнакомых номеров, — прокомментировали в центре.
