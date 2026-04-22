Кофейню на Летнем озере в Калининграде терроризирует агрессивный лебедь

Кофейню на Летнем озере в Калининграде уже несколько недель третирует агрессивный лебедь. Птица пытается проникнуть внутрь павильона, шипит, кусается, пугает посетителей, рассказала «Клопс» владелица точки Алина в среду, 22 апреля.
Лебедь облюбовал кафе около месяца назад. Пара гнездится на водоёме уже несколько лет, уверена Алина: она сама живёт поблизости и, гуляя по набережной, не раз их замечала. Но в прежние годы никакой агрессии пернатые не проявляли. Что стало триггером сейчас — непонятно.
Изначально предполагали, что птицу провоцирует собственное отражение в стеклянной дверце павильона. Самка насиживает яйца в камышах в паре сотен метров оттуда, и лебедь мог пытаться защитить её, отгоняя «соперника». Дверь заклеили чёрной плёнкой. Однако это помогло только на время.
"Когда мы закрыли первый раз, наверное, неделю не появлялся, — рассказывает Алина. — Сейчас вот опять каждый день тут. Лебедь очень агрессивен, он кусается, он кидается.
Он стучит очень сильно клювом. И наклейки срывает с дверей".
Владелица кофейни обращалась с просьбой о помощи по телефону 112, звонила зоозащитникам. Но городские службы ничем помочь не смогли, а зоологи объяснили, что принимают только травмированных или больных птиц.
Сотрудники кафе пытались кормить лебедя, даже ловили его и выпускали в другой части озера. Но все полумеры результата не дали: пернатный «кофеман» снова возвращается. Попытки отогнать агрессора щёткой тоже помогают мало.
Со стороны то, как лебедь ломится в кофейню, может выглядеть забавным. Но персоналу и хозяйке не до смеха: птица нападает на людей.
"Некоторые его фотографируют, — рассказывает Алина, — бабули его пытаются накормить, думают, что он голодный, зерно приносят. Но он не голодный, ему вообще ничего-то не нужно.
И он кусается, на днях опять укусил женщину".
Посетителей в кафе, по её словам, стало меньше. Бывает, что люди не рискуют связываться с птицей и сворачивают в сторону, увидев, как она шипит и бьёт крыльями. Знакомая зоолог, говорит Алина, советовала либо набраться терпения до конца брачного периода, либо поймать лебедя и перевезти его на другой водоём.
"Приезжала девушка, этого лебедя искала, но тогда думали, что он без пары. Мне посоветовали его взять и перенести на другое озеро, — рассказывает Алина. — Но если мы его перенесём, как же самка, которая сидит на яйцах?
Как же птенцы? Не хотелось бы, чтобы они пропали".
Лебедь действительно просто защищает свою семью, сообщили «Клопс» в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики». В момент, когда самка сидит на кладке, «для него все враги».
Зоологи рекомендуют хозяевам кафе обклеить дверь не плёнкой, а матовой бумагой, чтобы исключить даже намёк на отражение. А по возможности — даже поставить небольшой декоративный заборчик.
Калининградский фермер приютил сбитого лебедя у себя на пруду.