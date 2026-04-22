25 апреля из-за эстафеты изменятся маршруты автобусов в Перми

Движение общественного транспорта в микрорайоне Парковый будет скорректировано 25 апреля.
Как сообщили в департаменте транспорта Перми, изменения вводятся на период проведения районной легкоатлетической эстафеты — с 7:00 до 16:00.
Объезд закрытого участка проспекта Паркового будут делать автобусы маршрутов № 11, 12, 14, 19, 47, 50, 54, 64, 67 и 74. В течение девяти часов автобусы будут курсировать по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова.
Пассажирам на время ограничений советуют планировать поездки с учетом временных остановок на улице Подлесной. Также в ведомстве предупредили о возможных задержках и отклонениях транспорта от привычного графика.
Ранее в Перми временно изменили схему движения маршрута автобуса № 148.