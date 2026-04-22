231% от месячной нормы осадков выпал в апреле в Нижнем Новгороде

В связи с аномальными погодными условиями, городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Как сообщил заместитель главы администрации Антон Максимов, для борьбы с последствиями обильных осадков и таяния снега в районах города была организована работа водооткачивающей техники. С 20 апреля уже откачано более 10 тысяч кубометров воды. Привлечена вся имеющаяся спецтехника, включая недавно приобретенную.