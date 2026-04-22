231% от месячной нормы осадков выпал в апреле в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в апреле зафиксированы рекордные осадки, составившие 231% от месячной нормы. Обычно в этом месяце выпадает около 41 мм осадков, однако к 21 апреля уже выпало 95 мм, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Прогнозируется, что с 23 апреля до начала мая город накроют затяжные дожди, которые могут принести еще около 48 мм осадков, что также превысит норму. Такие данные приводит департамент транспорта и дорожного хозяйства.
В связи с аномальными погодными условиями, городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Как сообщил заместитель главы администрации Антон Максимов, для борьбы с последствиями обильных осадков и таяния снега в районах города была организована работа водооткачивающей техники. С 20 апреля уже откачано более 10 тысяч кубометров воды. Привлечена вся имеющаяся спецтехника, включая недавно приобретенную.
Приоритет отдается откачке воды на основных магистралях, затем работа перемещается на внутриквартальные территории. Особое внимание уделяется водоотводным лоткам и каналам, которые очищаются ото льда и мусора. Также проводится мониторинг состояния склонов, подверженных риску оползней из-за чрезмерного насыщения влагой.
Жители могут подавать заявки на откачку воды через районные администрации или единую диспетчерскую службу города.
Телефоны для обращений в администрации районов в случае подтоплений:
При возникновении подтоплений или скопления талых вод в Автозаводском районе, для обращения граждан доступны следующие контакты: районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог (тел. 435−87−33), диспетчерская МБУ «РЭД» (тел. 269−16−26), а также домоуправляющая компания ООО «Наш Дом» (тел. 295−73−56).
Жителям Кстовского района, столкнувшимся с подтоплениями или скоплением талых вод, следует обращаться по телефонам: 8 (831) 452−48−40, 8 (831) 452−48−41.
В случае обнаружения подтоплений на территории Нижегородского района, горожане могут связаться с районным отделом улично-дорожной сети по телефону 435−86−84, диспетчерской службой МБУ «Центр» по номеру 269−16−26 или АО «ДК Нижегородского района» по телефону 268−10−00.
Для жителей Ленинского района при обнаружении подтоплений открыты следующие линии связи: районная служба оперативных дежурных (тел. 258−07−50), диспетчерская МБУ «РЭД» (тел. 269−16−26), ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района» (тел. 262−26−22), ООО «ГУД» и МП «ГУК» (тел. 250−02−51, 244−18−69).
В Московском районе информация о подтоплениях принимается районным отделом по содержанию и эксплуатации дорог (тел. 435−53−67), дежурным администрации (тел. 435−53−99), диспетчерской МБУ «РЭД» (тел. 269−16−26) и домоуправляющей компанией Московского района (тел. 268−11−00).
Сормовичи, обнаружившие подтопления на дорогах общего пользования, могут обратиться в диспетчерскую службу МБУ «Дорожник» по телефону 270−70−21. Для подтоплений на придомовых территориях, обслуживаемых УК «Маяк Сормова 800», доступен телефон 282−14−25, также можно обращаться в свои управляющие организации.
При обнаружении затоплений в Канавинском районе, для связи доступны: районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог (тел. 435−86−17, 435−86−18), диспетчерская МБУ «Дорожник» (тел. 267−10−97) и домоуправляющая компания Канавинского района (тел. 268−10−00).
Жители Советского района могут сообщить о подтоплениях дорог общего пользования, связавшись с диспетчерской службой МБУ «РЭД» по телефону 274−62−54. В случае затопления придомовых территорий следует звонить по телефону 268−10−00 (АО «Домоуправляющая компания Советского района») или обращаться в свою управляющую организацию.
Для жителей Приокского района при обнаружении подтоплений открыт телефон районного отдела коммунального хозяйства и содержания дорог: 435−59−38.
Напомним, что недавние обильные снегопады привели к увеличению снежного покрова до 27 см, что является одним из самых высоких показателей для центральных областей Европейской России, по данным синоптиков ФОБОС.