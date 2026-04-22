В Москве арестовали первого заместителя главы Подольска по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы арестовал первого заместителя главы городского округа Подольск Московской области Александра Мамлая, сообщают суды общей юрисдикции столицы.
Суд заключил чиновника под стражу на два месяца.
Мамлай обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Виновному по этой статьей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
В должность заместителя главы городского округа Подольск Александр Мамлай вступил в июле 2024 года. Он курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства и экологии.
