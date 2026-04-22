В Москве арестовали первого заместителя главы Подольска по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы арестовал первого заместителя главы городского округа Подольск Московской области Александра Мамлая, сообщают суды общей юрисдикции столицы.

Источник: РБК

Суд заключил чиновника под стражу на два месяца.

Мамлай обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Виновному по этой статьей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В должность заместителя главы городского округа Подольск Александр Мамлай вступил в июле 2024 года. Он курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства и экологии.

