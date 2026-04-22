В Пермском крае хотят бесплатно выдавать землю выдающимся спортсменам

В региональный парламент внесен законопроект, который предусматривает новые меры поддержки для жителей Прикамья. Инициатива принадлежит губернатору Дмитрию Махонину.
Документ предлагает бесплатно предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство спортсменам с особыми достижениями. Речь идет о тех, кто не менее трех раз становился победителем Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр. В частности, мера может коснуться атлетов, завоевавших три золотые медали для сборной России на зимних Паралимпийских играх.
Кроме того, в законопроекте предусмотрена поддержка для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Им также предлагается безвозмездно передавать земельные участки для строительства жилья. Это звание присваивается женщинам, которые воспитали десять и более детей.
Депутаты рассмотрят инициативу уже в мае.