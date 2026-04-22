В Орле инвестиции в жилкомплекс на левом берегу Оки дошли до 2,5 млрд

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик “Инвестиционная жилищная компания”» работает в Орле с 1998 года и специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Гендиректором является Валентин Невров, который числился ее владельцем до 2021 года. Сейчас сведения о бенефициарах скрыты. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2025 году выручка «Инжилком» составила 361,2 млн руб. (против нулевой в 2024-ом), чистая прибыль также выросла до 91,1 млн руб. против убытка в 791 тыс. руб. годом ранее.