В Калининграде восьмиклассница выпала из окна гимназии и умерла в больнице

22 апреля 2026 года в гимназии № 32 в Калининграде восьмиклассница выпала из окна. Девочку, лежавшую возле школы, заметили ученики и позвали педагогов, сообщает «Клопс». Пострадавшую перенесли в медпункт, после чего вызвали скорую. О случившемся сразу сообщили родителям, они приехали в школу.
14-летнюю школьницу доставили в Детскую областную больницу, врачи пытались её спасти, но спустя короткое время она скончалась. По предварительным данным, девочка получила тяжёлые травмы — перелом основания черепа и шейного отдела позвоночника.
На месте работают сотрудники полиции. В региональном УМВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.