Воронежские врачи спасли полугодовалую девочку со сложным пороком сердца

Родители полугодовалой воронежской малышки заметили у своей дочери учащенное дыхание и плохую прибавку в весе. С рождения девочке диагностировалин серьёзный врождённый порок сердца — полную форму атриовентрикулярного канала. Вместо двух отдельных клапанов у девочки работал один общий, что создавало колоссальную нагрузку на сосуды и внутренние органы, тормозя физическое развитие. За помощью родители обратились в кардиохирургический центр ВОКБ № 1.
Подобная патология встречается лишь в 3 — 5% случаев всех врождённых пороков сердца и часто сопровождает хромосомные аномалии. Без своевременного вмешательства болезнь стремительно прогрессирует и создает угрозу уже в первые годы жизни.
Врачи провели сложную операцию в условиях искусственного кровообращения: на время операции функцию сердца выполнял специальный аппарат.
Первым этапом при помощи специальной заплаты хирурги закрыли дефект межжелудочковой перегородки, вторым — аккуратно пришили к ней разделённые части створок, что позволило сформировать равноценные правый и левый предсердно-желудочковые клапаны. После этого, ещё одной заплатой врачи закрыли межпредсердную часть дефекта, создавая правильную анатомию органа и обеспечивая нормальный кровоток.
Вся операция заняла 2,5 часа. После нее девочку перевели в реанимацию под наблюдение специалистов. Через десять дней пациентку выписали домой.