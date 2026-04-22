Воронежские врачи спасли полугодовалую девочку со сложным пороком сердца

Родители полугодовалой воронежской малышки заметили у своей дочери учащенное дыхание и плохую прибавку в весе. С рождения девочке диагностировалин серьёзный врождённый порок сердца — полную форму атриовентрикулярного канала. Вместо двух отдельных клапанов у девочки работал один общий, что создавало колоссальную нагрузку на сосуды и внутренние органы, тормозя физическое развитие. За помощью родители обратились в кардиохирургический центр ВОКБ № 1.