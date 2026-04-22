В Белгородской области обновят участок трассы Октябрьский — Никаноровка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на участке дороги Октябрьский — Уколово — Никаноровка в Белгородской области, сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Реконструкция затронет отрезок протяженностью 4,7 км, который начинается в селе Никаноровка на улице Владимира Уколова и заканчивается возле хутора Новоселовка. Дорога ведет к мемориалу в Никаноровке, посвященному воинам-односельчанам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Во время ремонта специалисты обновят дорожное полотно, установят четыре новых автопавильона, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и установят знаки. Помимо этого, запланировано устройство тротуара, перильного и барьерного ограждения, а также нанесение разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.