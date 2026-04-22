В Алтайском крае пройдет фестиваль «Цветение маральника»

Фестиваль «Цветение маральника» состоится в Алтайском крае 1 мая на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». Об этом сообщили в туристическом информационном центре региона.
Из новинок в этом году гостей ждет туристический квиз, во время которого участники посоревнуются в знании достопримечательностей Алтайского края. Также пройдут подвижная народная игра — первый фестивальный «ручеек», и танцевальный флешмоб «Расцветай на Алтае».
На главной площадке можно будет поучаствовать в мастер-классах и посмотреть показательные выступления по разным танцевальным стилям, попробовать блюда с алтайским акцентом в большой гастрономической локации. В ярмарочных рядах можно купить сувениры с изображением маральника и товары локальных брендов: от посуды и косметики до одежды и аксессуаров.
Для любителей активного отдыха состоятся спортивные конкурсы на уличных снарядах, для реализации творческих идей будет организована арт-поляна с бесплатными уроками от художников и мастеров Алтайского края. А для детей будет открыта площадка с аниматорами и мастер-классами. Вход на мероприятие свободный, а полную программу можно посмотреть по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.