Канадская семья Фейнстра вернулась в Нижегородскую область после путешествия

«Нет лучшего места, чем дом»: канадцы Фейнстра радостно объявили о возвращении.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная семья Фейнстра из Канады, которая уже несколько лет живет и ведет фермерское хозяйство в Нижегородской области, вернулась после длительного отпуска на родине. О своем возвращении супруги Аренд и Анисса сообщили в телеграм-канале.

«Сегодня тот самый день! Мы очень рады вернуться домой. Конечно, нам понравилось путешествовать и работать, но нет лучшего места, чем дом!» — написали канадцы, опубликовав радостное фото. Теперь семья направляется на свою ферму.

Напомним, семья Фейнстра перебралась в Россию в начале 2024 года. Глава семьи, Аренд, имеющий 15-летний опыт разведения крупного рогатого скота и владения козьей фермой, решил восстановить модель семейного хозяйства именно в Нижегородской области. Супруги с детьми приобрели пустой участок и за два года своими силами построили большой дом, обустроили ферму и начали выращивать продукты.

В декабре 2025 года Фейнстра впервые за два года отправились в полном составе на родину — в Канаду, а затем в автодоме проехали по штатам США. За время их отсутствия за хозяйством присматривали соседи-австралийцы, которые перебрались в Нижегородскую область из Сибири. После возвращения канадцы намеревались и дальше расширять хозяйство: в планах на текущий год значились покупка молочных коров и налаживание выпуска домашнего масла и сыра.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше