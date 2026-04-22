В Перми будут развивать сотрудничество в сфере туризма с другими регионами

Перспективы сотрудничества с другими регионами в сфере туризма обсудили в Перми во время круглого стола, организованного в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
Участниками мероприятия стали более 15 делегаций из разных регионов страны. Как отметила первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман, в городе развиваются все направления туризма. В частности, уже действует быстроскоростной речной маршрут Казань — Чайковский — Пермь, а с этого года навигация по Каме расширится и появится новое сообщение между Пермью и Сарапулом.
«Получаем обратную связь от туроператоров о необходимости еще более тесного взаимодействия с такими городами, как Казань, Уфа, Ярославль. Также видим задел на будущее по работе с Самарой, Йошкар-Олой и Сарапулом для увеличения туристического потока», — поделилась Яна Фурман.
Кроме того, в разработке находится межрегиональный индустриальный патриотический маршрут. Проект объединит памятные места Челябинской, Свердловской областей и Пермского края в единую мемориальную систему, способствуя патриотическому воспитанию и историко-культурному туризму в трех регионах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.