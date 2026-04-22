Инфляция ускорилась в Белгороде, замедлилась в Липецке и застыла в Воронеже

Цены в Белгородской области в марте выросли на 0,67% по отношению к февралю. Годовая инфляция ускорилась и составила 6,04% — больше, чем в целом по стране. Значительнее всего в регионе подорожали услуги. Цены на непродовольственные товары также выросли, но менее заметно, а слабее всего изменились цены на продовольствие. С исключением сезонности общий рост цен сохранился на уровне февраля. Среди его причин — увеличение затрат у поставщиков некоторых услуг.