В Сызрани ввели режим ЧС после обрушения подъезда

В городе проводится работа по ликвидации последствий атаки дронов, заявил губернатор Федорищев. По его словам, пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Источник: РБК

В Сызрани введен режим ЧС после обрушения подъезда многоквартирного дома из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «Максе».

«В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал он.

Проводится работа по ликвидации последствий атаки дронов, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе с размещением, добавил Федорищев. Семьям погибших будет выплачена материальная помощь, также поддержку получат пострадавшие и жители, чье жилье пострадало при обрушении.

Власти начали обследование поврежденных зданий, включая частные владения и общественные здания. Как только комиссия даст заключение, начнется их восстановление, рассказал глава региона.

В ночь на 22 апреля БПЛА атаковал в Сызрани жилой дом, в результате там обрушился подъезд. Из-под его завалов достали женщину и ребенка, они погибли. Кроме того, пострадали 12 человек. Троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.

На месте обрушения развернуты пункты временного размещения, работает оперативный штаб. На месте задействованы экстренные службы, медики и психологи.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы. Мэрия Сызрани отменила в городе массовые мероприятия до конца недели.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

