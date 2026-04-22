В Сызрани ввели режим ЧС после обрушения подъезда

В Сызрани введен режим ЧС после обрушения подъезда многоквартирного дома из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «Максе».
«В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал он.
Проводится работа по ликвидации последствий атаки дронов, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе с размещением, добавил Федорищев. Семьям погибших будет выплачена материальная помощь, также поддержку получат пострадавшие и жители, чье жилье пострадало при обрушении.
Власти начали обследование поврежденных зданий, включая частные владения и общественные здания. Как только комиссия даст заключение, начнется их восстановление, рассказал глава региона.
В ночь на 22 апреля БПЛА атаковал в Сызрани жилой дом, в результате там обрушился подъезд. Из-под его завалов достали женщину и ребенка, они погибли. Кроме того, пострадали 12 человек. Троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.
На месте обрушения развернуты пункты временного размещения, работает оперативный штаб. На месте задействованы экстренные службы, медики и психологи.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы. Мэрия Сызрани отменила в городе массовые мероприятия до конца недели.
