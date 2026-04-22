Новое испытание для города: в Нижний Новгород идут затяжные дожди

Непогоду ожидают в ближайшие дни — она продержится до начала мая.

Источник: Нижегородская правда

Затяжные дожди надвигаются на Нижний Новгород. Они продлятся до мая — по предварительным данным, за этот период может выпасть порядка 48 мм осадков.

Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это очередное превышение нормы. И это с учетом того, что в апреле уже выпал 231% от месячной нормы осадков (95 мм осадков), когда как нормой для этого месяца считается выпадение 41 мм.

Дорожные и коммунальные службы продолжают устранять последствия погодных аномалий. А в период дождей на местах будет работать водооткачивающая техника. Всего с 20 апреля уже ликвидировали свыше 10 тысяч кубометров воды.

«В первую очередь откачиваем воду на участках основных магистралей, где большой поток общественного и личного транспорта, затем уходим на внутриквартальные дороги. На особом контроле — водоотводные лотки и каналы. После ночных заморозков их нужно освобождать ото льда и попавшего мусора. Также в ежедневном режиме проводим анализ состояния склонов, подверженных оползневым процессам из-за перенасыщения влагой», — рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что встречу зимы и лета запечатлели на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде.