Уже почти 150 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей

В Нижегородской области зарегистрировали 148 обращений к медикам из-за присасывания клещей. В числе пострадавших — 53 ребенка. Статистику за 2026 год опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Укусы фиксировались в 34 муниципалитетах региона. Чаще всего с клещами сталкивались жители Кстовского района, Павловского, Ветлужского и Первомайского округов. Кроме того, к врачам обращались нижегородцы из Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Советского и Приокского районов.
Почти в трети случаев клещи нападали на жителей Нижегородской области на придомовых территориях. Специалисты лабораторий также выяснили, что 20 вредителей, укусивших людей, были заражены боррелиями.
Напомним, гипертензия возглавила топ самых распространенных болезней нижегородцев.