В Москве посетителям ВДНХ расскажут о подготовке собак-поводырей

Мероприятие приурочено к Международному дню собак-поводырей. Экскурсия начнется в 13:00. Участники узнают о роли четвероногих товарищей в жизни незрячих и слабовидящих людей, об истории их подготовки в России — от первых тренировок в СССР до современных методик. Гид также расскажет, как главная выставка страны создает комфортную среду для гостей с особыми потребностями. Место встречи — около музея ВДНХ. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.