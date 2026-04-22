В Москве посетителям ВДНХ расскажут о подготовке собак-поводырей

Бесплатная экскурсия о подготовке собак-поводырей состоится 29 апреля на территории ВДНХ в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Развитие безбарьерной среды осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Мероприятие приурочено к Международному дню собак-поводырей. Экскурсия начнется в 13:00. Участники узнают о роли четвероногих товарищей в жизни незрячих и слабовидящих людей, об истории их подготовки в России — от первых тренировок в СССР до современных методик. Гид также расскажет, как главная выставка страны создает комфортную среду для гостей с особыми потребностями. Место встречи — около музея ВДНХ. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.