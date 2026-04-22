В Калининградской области число электрозарядных станций выросло до 114

Из них 71 быстрая и 43 медленных.

На сегодняшний день в Калининградской области насчитывается 114 электрозарядных станций для автомобилей. Об этом сообщила заместитель министра развития инфраструктуры региона Елена Орлова на заседании круглого стола «Электромобильный Калининград: от производства к городской среде».

«Сегодня мы с вами имеем на территории Калининградской области 114 электрозарядных станций. Из них 71 быстрая и 43 медленных. В городе Калининграде установлено 68, и 46 электрозарядных станций установлено по всей территории Калининградской области», — сказала Орлова.

По ее словам, работа по развитию инфраструктуры началась около трех лет назад после того, как регион вошел в число пилотных по развитию электромобильности. За это время, отметила она, была создана база, позволяющая использовать электромобили по всей области.

«Сегодня можно сказать о том, что вся территория Калининградской области имеет зарядную инфраструктуру для того, чтобы можно было подзарядить свой электромобиль в любой точке. Это город Советск, Черняховск, вся прибрежная зона», — сообщила замминистра.

Власти также фиксируют рост спроса на электрозарядную инфраструктуру. «За два года спрос на электрозарядную инфраструктуру вырос почти в два раза. То есть мы отмечаем, что в Калининградской области количество зарядных сессий увеличилось. Соответственно, делаем вывод о том, что увеличилось количество в целом электромобилей, что подтверждает нам данные нашей автоинспекции, которая говорит, что сегодня количество стоящих на учёте электромобилей выросло примерно на одну треть за последние полтора года», — отметила Орлова.

Также она напомнила, что помимо развития инфраструктуры для личного транспорта, регион работает и с общественным электротранспортом. Так, в 2024—2025 годах для Калининграда закупили 35 троллейбусов с автономным ходом.

«Это наша визитная карточка города Калининграда, наши зелёные кузнечики», — отметила Орлова, добавив, что развитие электротранспорта позволяет снижать уровень шума и выбросов.

Как сообщила подытожила свою речь замминистра, в числе дальнейших задач — расширение сети зарядных станций и развитие сопутствующей инфраструктуры. Власти работают с Росатомом, Янтарьэнерго и муниципалитетами, ищут новые площадки для размещения станций. Также планируется масштабировать меры поддержки, в том числе бесплатную парковку для электромобилей, на другие муниципалитеты.

В конце 2025 года в Калининградской области насчитывалось около 99 электрозарядных станций. Как сообщил в конце декабря гендиректор компании Voltfuel, его компания управляет большей частью сети — 64 станциями. Тогда же он отметил, что до конца года в регионе планируется открыть еще девять зарядных станций совместно с Росатомом.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше