Жителей Челябинской области приглашают на субботник «Зеленая весна — 2026»

Всероссийская акция «Зеленая весна» стартует 25 апреля и будет проходить по 24 мая в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Жителей Челябинской области приглашают принять участие в субботнике, сообщили в министерстве экологии региона.
Желающие могут самостоятельно выбрать формат мероприятия: провести уборку, высадить деревья или организовать экоквесты. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке, после этого можно провести субботник с символикой проекта, а в конце — отправить отчет через онлайн-форму. Участники, показавшие наиболее значимые и яркие результаты, будут награждены дипломами и памятными наградами.
Одновременно с уборкой стартует конкурс «Я — участник “Зеленой весны”». Работы можно присылать до 24 мая в трех номинациях: «В объективе — Зеленая весна», «Лучший видеоролик» и «Зеленая строка».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.